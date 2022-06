Gemeinderatswahl: Doris Berger-Grabner verstärkt Team der ÖVP Krems

"Die Medien haben mich oft als Nummer Eins gesehen. Wir haben uns im Team zusammengesetzt und wir werden im Team antreten. Im Team kann aber immer nur einer vorne stehen und in dem Fall ist die Wahl auf Florian Kamleitner gefallen", kommentierte Berger-Grabner am Freitag die anfänglichen Vermutungen. Als "Kremserin durch und durch" möchte sich die die Hochschul-Professorin inhaltlich vor allem der Wissenschaft und Bildung widmen. "Ein Bereich, dessen Bedeutung für Krems man nicht unterschätzen darf und in dem wir laufend besser werden wollen", so die 43-Jährige.

Teammitglieder und Inhalte weiter offen

Welche Namen sonst noch am 4. September auf der Liste der Kremser Volkspartei zu finden sein werden, soll laut dem Spitzenkandidaten in den nächsten Wochen bekannt gegeben werden. Dabei könne er eines versichern: "Es wird ein Team sein, das mit Engagement jene Tehemn angeht, die in Krems zu lange nicht angegangen wurden", so Kamleitner.

