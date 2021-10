Unfall in Gneixendorf bei Krems: Zwei Fahrzeuge kollidierten

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Zu einer Fahrzeugbergung im Gneixendorfer Ortsgebiet wurden die Feuerwachen Gneixendorf und Hauptwache am Wochenende alarmiert. Nur wenige Minuten später rückten mehrere Fahrzeuge zur Unfallstelle aus.