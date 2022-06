UHK Krems feiert Meistertitel und Vereinsjubiläum

1947 als Sektion der Union Krems gegründet, wurde der UHK Krems 1975 zu einem eigenständigen Verein. Nach dem ersten Meistertitel in der Saison 1972/73 konnte der UHK Krems die österreichische Handballliga auch 1974/75 und 1976/77 gewinnen. 2019 krönte sich der UHK Krems zum ersten Mal in der Neuzeit zum Meister, heuer folgte am 4. Juni, der nächste österreichische Staatsmeistertitel.

Bereits im ersten Spiel der Finalserie (Best-of-3) gegen den ALPA HC Hard holten die Kremser auswärts nach Verlängerung einen Sieg. Den Matchball nur wenige Tage später verwerteten die Kremser in der, mit 1.406 Zuschauerinnen und Zuschauern ausverkauften, heimischen Sport-Halle Krems letztlich mit einem 28:26-Heimsieg.