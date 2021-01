Traktorunfall: Mann in Langenlois wurde eingeklemmt

Der KURIER berichtet ab sofort verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

In Langenlois (Bezirk Krems) ist am Dienstag ein 27-Jähriger verletzt worden. Er hatte laut Polizei als Einweiser für seinen Vater fungiert, der mit einem Traktorgespann eine steile Zufahrt hinuntergefahren war.

Mann konnte befreit werden

Bedingt durch einen Defekt der Anhängedeichsel löste sich der Wagen und legte mehrere Meter ungebremst zurück. Der Niederösterreicher wurde zwischen Anhänger und einer Mauer eingeklemmt. Nach der Befreiung durch den Vater wurde der Mann ins Uniklinikum Krems gebracht.