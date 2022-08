Traktor kippte in Weingarten im Bezirk Krems um

Eine Fahrzeugbergung in Ă€ußerst unwegsamen GelĂ€nde hatte die FF Gobelsburg/Zeiselberg (Bezirk Krems-Land) am Donnerstag zu bewĂ€ltigen, wie die Feuerwehr via Facebook mitteilte.

Lenker blieb unverletzt

Ein Traktor samt AnhĂ€nger war in einem Weingarten umgestĂŒrzt. Beim Eintreffen der EinsatzkrĂ€fte - mit Hilfe des Traktors eines ansĂ€ssigen Weinhauers - hatte der unverletzte Lenker das Gespann bereits gesichert.