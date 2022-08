Am Montagabend wurde ein Abbiegemanöver für drei junge Männer in der Wachau zum Verhängnis. Ein 22-Jähriger lenkte gegen 21.40 Uhr seinen Pkw aus Oberbergern in Richtung der B33 im Gemeindegebiet von Rossatz-Arnsdorf (Bezirk Krems Land). Als er nach rechts Richtung Mautern abbiegen wollte, verlor der Kremser laut Angaben der Landespolizeidirektion NÖ aus unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Zwei Insassen verletzt

Dabei prallte er gegen ein Brückengeländer. Während die alarmierten Feuerwehren aus Rossatz, Mautern und Ober-/Mitterarnsdorf erst von einer eingeklemmten Person ausgingen, konnte aber rasch Entwarnung gegeben werden, wie online mitgeteilt wurde.