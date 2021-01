Tierschutz, Impffreiheit und Ethik: Volksbegehren liegen in Krems auf

Der KURIER berichtet ab sofort verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

In der Woche von 18. bis 25. Jänner haben Bürger und Bürgerinnen in Österreich wieder die Möglichkeit, Volksbegehren zu unterstützen. Drei Referenda liegen im Rathaus Krems zur Einschreibung auf: "Tierschutzvolksbegehren", "Für Impffreiheit" und "Ethik für alle" können unterstützt werden.

Wer abstimmen darf

"Stimmberechtigt ist, wer am letzten Tag des Eintragungszeitraums das Wahlrecht besitzt (österreichische Staatsbürgerschaft, Vollendung des 16. Lebensjahres, kein Ausschluss vom Wahlrecht) und zum Stichtag (14. Dezember 2020) in der Wählerevidenz einer Gemeinde eingetragen ist", teilte die Stadt Krems in einer Aussendung mit.

Wer schon eine Unterstützungserklärung für eines der Volksbegehren abgegeben habe, könne nicht nochmal unterschreiben.

Wie abgestimmt wird

Stimmen können entweder persönlich oder online mit einer elektronischen Signatur (Handy-Signatur oder Bürgerkarte) abgegeben werden. Auch Auslandsösterreicher können mit der Bürgerkarten-Funktion teilnehmen.

Wann und Wo in Krems abgestimmt werden kann

Montag, 18.1., 8 bis 16 Uhr

Dienstag, 19.1., 8 bis 20 Uhr

Mittwoch, 20.1., 8 bis 16 Uhr

Donnerstag, 21.1., 8 bis 16 Uhr

Freitag, 22.1., 8 bis 16 Uhr

Samstag, 23.1., 8 bis 12 Uhr

Montag, 25.1., 8 bis 20 Uhr.

Infos zum Ablauf im Krems unter www.krems.at/wahlen. Weitere Infos zu den Inhalten der Volksbegehren gibt es hier.