Gleich am darauffolgenden Freitag mussten die Einsatzkräfte wieder zu einer Taubenrettung ausrücken. Erneut hatte sich ein Tier in einem Netz am Steiner Tor verfangen, diesmal wurden nach der Bergung Verletzungen am Vogel festgestellt.

Die Taube wurde in die Zentrale der Feuerwehr mitgenommen, wo sie wenig später von der Tierrettung abgeholt wurde.