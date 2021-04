Auto blieb in Kremser Gewerbepark auf Stein hängen

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Am vergangenen Samstagvormittag ereignete sich im Kremser Gewerbegebiet ein Unfall mit zwei Fahrzeugen.

Hängen geblieben

Das erste Fahrzeug konnte ohne größere Hindernisse durch Einsatzkräfte der Feuerwehr von der Unfallstelle weggeschoben werden.

Schwieriger gestaltete sich aber die Bergung des zweiten beteiligten Pkws, da dieser auf einem Stein hängen geblieben war.