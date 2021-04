Rekord: "Christophorus 2" in Krems hob sechs Mal in einer Nacht ab

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Der in der Kremser Katastralgemeinde Gneixendorf stationierte "Christophorus 2" hat seine bisher einsatzreichste Nacht absolviert. Von Mittwoch um 19.30 Uhr bis Donnerstag um 6.30 Uhr rückte die Crew um Pilot Gerold Hofbauer laut ÖAMTC sechs Mal aus.

Notarzt Clemens Harrer und Flugretter Hubert Maglock leisteten Hilfe bei Herzinfarkten, Reanimationen, Kindernotfällen und akuten, schweren Erkrankungen.

Müdigkeit wird evaluiert

Damit Einsätze bei Dunkelheit auch sicher und professionell ablaufen, hat die ÖAMTC-Flugrettung gemeinsam mit der Universität Innsbruck ein System zur Evaluierung entwickelt. Mit der "Fatique Score Card" kann der Grad der Müdigkeit bzw. der Leistungsfähigkeit erhoben werden. So kann zwischen den Einsätzen rasch beurteilt werden, ob weitere Flüge noch durchgeführt werden können oder nicht, berichtete der Club am Freitag.