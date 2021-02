Stift Göttweig verlegt Museumseröffnung vor

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Bisher öffnete das Museum im Kaisertrakt des Stift Göttweig erst zum Hochfest des Hl. Benedikt im März. Heuer wird die Winterpause aber früher beendet.

Viele Sicherheitsmaßnahmen

Bereits ab kommenden Freitag, den 12. Februar, steht das Museum für Besucherinnen und Besucher jeweils am Freitag, Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr offen.

Nicht nur der Öffnungstermin ist heuer ein anderer, sondern auch die Voraussetzungen, um das Museum zu besuchen, haben sich geändert. Zwei Meter Abstand und das Tragen von FFP2-Masken sind Pflicht. Zum Schutz aller werden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Gästekontakt regelmäßig getestet. Im Kassenbereich wurden Plexiglaswände montiert und auch der Ticketkauf ist kontaktlos möglich.

Gottesdienste wieder möglich

Neben dem Museum im Kaisertrakt soll im Februar auch der Klosterladen wieder eröffnen. Stiftskirche und Stiftshof haben wieder täglich von 6.00 bis 18.00 geöffnet. Die weiteren touristischen Betriebe wie das Stiftsrestaurant, der Veranstaltungsbereich, und das Gästehaus Stift Göttweig bleiben noch weiter in der Winterpause.

Öffentliche Gottesdienste finden seit dieser Woche wieder zu den gewohnten Uhrzeiten - sonntags 7.30 Uhr und 10.00 Uhr, wochentags um 6.45 Uhr – statt. Die Teilnahme am Chorgebet ist derzeit nicht möglich.