Stift Göttweig: "Dritter Stich am ersten Adventsonntag"

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Am ersten Adventsonntag, den 28. November, kann man sich im Stift Göttweig impfen lassen. Die Impfmöglichkeit besteht zwischen 11 und 14 Uhr. Auch am Montag, den 29. November hat die Impfstraße zwischen 16 und 19 Uhr geöffnet.

Für die Teilnahme an der Impfaktion ist keine Anmeldung erforderlich. Mitzubringen sind Lichtbildausweis, E-Card und, wenn vorhanden, der Impfpass.