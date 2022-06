Stichflamme verletzte Arbeiter in Krems schwer

Bei der Montage eines neuen Auslassstutzen an einem Tank in einer Firma in Krems ist am Montagnachmittag ein Arbeiter durch eine Stichflamme schwer verletzt worden. Ein Notarzthubschrauber transportierte den 47-Jährigen ins AKH Wien, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich. Das Arbeitsinspektorat wurde in Kenntnis gesetzt.

Ursache unbekannt

Laut Polizei hatte ein 34-Jähriger den Auslassstutzen an dem leeren Tank montieren wollen. Beim Aktivieren der Schweißpistole entstand aus vorerst unbekannter Ursache eine Stichflamme, die den 47-Jährigen traf und dem Mann schwere Verbrennungen zufügte.

