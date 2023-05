Stadtteile feiern Jubiläum von Eingemeindung in Stadt Krems

Es war im Jahr 1970, als die vier Ortschaften Angern, Thallern, Brunnkirchen und Hollenburg sich zur Großgemeinde Hollenburg zusammenschlossen. Drei Jahre später war es dann so weit: Es folgte die Eingemeindung in die Stadt Krems. Aber: Was einfach klingt, war das Ergebnis zäher Verhandlungen. „Da gab es das Bestreben des Landes, Kleingemeinden aufzulösen. Dafür mussten aber infrastrukturelle Fragen geklärt werden, zudem hatte die Bevölkerung Angst, ihre Identität zu verlieren“, berichtet Stadtarchivar Daniel Haberler-Maier.

Tatsächlich aber hat sich Krems-Süd in den vergangenen 50 Jahren gut entwickelt. Heute leben hier mehr als 1.300 Menschen, der ländliche Charakter, so betonen die Stadtverantwortlichen, sei trotz des Wachstums erhalten geblieben. „Die infrastrukturellen Möglichkeiten der Stadt in Verbindung mit dem landwirtschaftlich geprägten Ambiente schaffen eine besondere Lebensqualität“, ist sich Stadtrat Helmut Mayer sicher.