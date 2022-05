Spende für Inklusionsfußballverein Special Needs Krems-Wachau

Nicht nur über fröhliche Gesichert und viele Tore freute man sich beim Inklusionsfußballverein Special Needs Krems-Wachau in Mautern beim Turnier der Fachschaft Zahnmedizin der Danube Private University Krems. Den Vorstandsvorsitzende Alina Hofmann übergab den Erlös des Losverkaufs für das signierte Trikot von Erling Haaland in Höhe von 1.800 Euro. Weitere 1.000 Euro kamen durch Spenden vor Ort zustande.

Viele Tore

Vier Teams – gemischt mit Spielerinnen und Spielern des Inklusionsvereins und der DPU – lieferten sich Duelle mit vielen Toren. Mehr als 300 Zuseherinnen und Zuseher fieberten mit.

Das Turnier gewann - unter souveräner Leitung der Schiedsrichtergruppe um Matthias Lenz - das Team „Rainbow“ um Kapitänin Denise Vrchota. Bei der großen Verlosung des Trikots von Superstart Erling Haaland war Gerhard Churanek der große Gewinner – Hannes Teuschl nahm das Trikot entgegen. Mit einer reichhaltigen Verpflegung vom Duo Franz Meister & Norbert Artner und Live-Musik der Band Jeno feierte man nach den Spielen.

"Tolles Event"

„Es war ein tolles Event für alle Beteiligten", sagt Alina Hofmann, Vorstandsvorsitzende der Fachschaft Zahnmedizin der DPU. "Ich freue mich, dass wir diesen tollen Verein mit 2.800 Euro finanziell unterstützen dürfen und vor allem auf ein baldiges Wiedersehen.“

„Nach der langen Corona-Zwangspause hatten alle Akteure, auch die Studentinnen und Studenten, ein Funkeln in den Augen. Die vielen Zuseher und der wertschätzende Umgang sind ein Zeichen gelebter Inklusion. Mein Dank gilt Alina Hofmann und Franz Gartner, die dieses beispielloses Inklusionsfest initiiert haben“, sagt Hans-Peter Pressler, Obmann des Vereins Special Needs Krems-Wachau.

