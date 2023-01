Sozial-Spende durch Fußball-Benefizturnier in Krems

Ein Fußballspiel für den guten Zweck: Vergangenen Samstag hat das 24. Fußball-Gedenkturnier Hofbräu am Steinertor in Memoriam an „Hans Joachim Keiblinger“ in der Kremser Sporthalle stattgefunden. Dabei wurden Spenden in der Höhe von 1.120 Euro vom Veranstalter, der Schiedsrichtergruppe Wachau gesammelt.

Unbürokratische Hilfe

Das Geld soll sozial Schwächeren zugutekommen und wurde dem Sozialamt der Stadt Krems übergeben. Man will Kremserinnen und Kremsern, die in Not geraten sind, rasch und unbürokratisch helfen, heißt es von der Stadt Krems. „Besonders in Zeiten der Krise sind Unterstützungen für soziale Projekte notwendig. Deshalb danke ich allen Sponsoren für Ihr Engagement“, sagte Vizebürgermeisterin Eva Hollerer.

Als Sieger des Fußballturniers ging der SV Cardea Rehberg hervor. Weitere teilnehmende Teams waren 1. FC Union Stein, USV Furth, SC Admira Gföhl, TSU Förthof Hafnerbach, SC Arnsdorf, SC Hadersdorf, USC Kirchberg/Altenwörth.

Alle Nachrichten aus Krems und der Wachau jeden Freitag im Postfach mit dem KURIER Krems-Newsletter: