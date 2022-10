Sicherheit im Straßenverkehr: Lkw besuchte Volksschule in Mautern

Um Kinder vor allem in Bezug auf Lkws im Straßenverkehr zu schulen besuchte ein Laster der Kremser Firma Brantner kürzlich die Volksschule Mautern (Bezirk Krems-Land). In einem Workshop lernten die Schülerinnen und Schüler alles, was es zum Thema Lkw zu wissen gibt.

Reale Demonstration

Der Anhalteweg des Lkw, der Schutzweg, der Sicherheitsabstand sowie der tote Winkel oder das „Ausscheren“ in Kurven wurden dabei direkt an dem großen Laster demonstriert – mit Bodenkennzeichnungen, „Verkehrshütchen“ und mit dem Blick aus dem Führerhaus, durch die Drittklässler selbst. Am Steuer eines Lkw zu sitzen, war für die Kinder wohl das Highlight der Veranstaltung.

Workshopleiterin Elke Winkler erklärte: „Diese Aktion bietet ein besonderes Erlebnis, auch aus pädagogischer Sicht. Die Kinder haben die Möglichkeit, alles in Sachen Lkw direkt bei den Profis zu erfragen. Genauso erleben und sehen sie, was sie zu ihrer Sicherheit im Straßenverkehr beitragen können.“