Sichere Datenverwaltung aus Kremser Hand

Bereits seit 19 Jahren bietet das Technologieunternehmen "Siedl Networks" IT-Beratungen und -Lösungen mit Sitz in Krems an. Nun erweiterte Geschäftsführer Robert Siedl gemeinsam mit seinen vier Kollegen René Bayer, Sebastian Schremser, Hannes Strempfl und Johannes Zöhrer mit dem neuen Unternehmen "myDC Cloud Services GmbH" sein Angebot, wie nun in einer Aussendung mitgeteilt wurde.

Strengere Standards ausgezeichnet

"Im Rahmen eines Selbstevaluierungsprozesses haben wir uns zur Einhaltung strenger, transparenter, internationaler Sicherheitsstandards und insbesondere zur Umsetzung der DSGVO verpflichtet", teilen die Gründer weiters in einer Aussendung mit. Dafür wurde das Unternehmen vor Kurzem auch vom Verein EuroCloud.Austria mit dem Ö-Cloud Gütesiegel für die Private Cloud Plattform ausgezeichnet.