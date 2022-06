Senioren tanzten über den Dächern von Krems

Vor den Bewohnerinnen und Bewohnern des SeneCura Sozialzentrums Krems erstreckt sich auf den Dächern Krems ein schöner Ausblick. Die Seniorinnen und Senioren erhalten von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Musikschule Krems Tanzanleitungen. Getanzt wird auf dem Sessel sitzend mit den bezaubernden Klängen von Pjotr Tschaikowsky.

Erfolgreiche Tanzeinheit

Ganz nach dem Motto „Bewegung und Tanz sind das Elixier der ewigen Jugend“ werden die Übungen von Musikschuldirektor Hubert Pöll geführt, der gemeinsam mit seinem Team zum ersten Mal das Tanzen über den Dächern von Krems leitet. Zuvor hat er mit seinem Team bereits einige erfolgreiche Indoor-Veranstaltungen abgehalten. Das Tanzen über den Dächern von Krems kommt bei den Bewohnerinnen und Bewohnern des Sozialzentrums gut an. „Es war wieder herrlich sich so frei zur Musik bewegen zu können. Bei schönem Wetter macht das Tanzen dann gleich doppelt so viel Spaß“, zeigt sich Bewohnerin Maria Hemmer erfreut.

Nach der musikalischen Rhythmus-Einheit standen anschließend noch Kaffee und Erfrischungsgetränke auf dem Programm, welche von der illustren Runde in der warmen Frühlingssonne genossen wurden. Auch Maria Dietler, die Leiterin des SeneCura Sozialzentrum Krems – Haus Ringstraße, zeigt sich begeistert von der Tanzeinheit: „Mit der Tanzeinheit wurde eine wirklich erfolgreiche Veranstaltung ins Freie verlegt und ich hoffe, dass wir die Freude, die unsere Bewohnerinnen und Bewohnern mit dieser Veranstaltungsreihe im Lockdown hatten, auch in den Sommerbetrieb überführen können“.

Alle Nachrichten aus Krems und der Wachau jeden Freitag im Postfach mit dem KURIER Krems-Newsletter: