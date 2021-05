Schremser Hochzeits-Cluster erneut vor Landesgericht Krems

Am Montag musste sich eine 22-jährige Hochzeitsbesucherin vor Gericht verantworten. Ihr wurde zur Last gelegt, andere Menschen durch ihre Infektion in Gefahr gebracht zu haben, da sie ebenfalls beim Contact-Tracing ihre Teilnahme an der Feierlichkeit verheimlicht haben soll.

Als sie einige Tage nach der Hochzeit grippeähnliche Symptome entwickelte, hätte sie diese einfach Auskurieren wollen. Doch als in ihrem Umfeld immer mehr Fälle auftraten, kontaktierte sie 1450. Deshalb wurde sie erst acht Tage nach dem Besuch positiv getestet. Dass sie die Hochzeit beim Nachvollziehen ihrer Kontakte nicht erwähnte, bestritt die Frau vor Gericht aber. "Ich habe das niemals verschwiegen. Wieso sollte ich?", fragte die Angeklagte die Richterin.

Freispruch

Auch der als Zeuge geladene Amtsarzt der Bezirkshauptmannschaft Gmünd konnte sich nicht mehr erinnern, ob er die Angeklagte explizit nach ihrem Besuch auf der Hochzeit gefragt hatte. "Grundsätzlich fragten wir damals immer nur nach den Kontakten in den letzten 48 Stunden", so der Arzt. Die Hochzeit lag zum Zeitpunkt des Gesprächs aber über eine Woche zurück.

Die Richterin konnte kein Fehlverhalten der Angeklagten feststellen. Sie wurde freigesprochen.