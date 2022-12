Schau in der Landesgalerie NÖ: Kunst-Preisträger im Fokus

Für sein stringentes malerisches Werk wurde Thomas Reinhold heuer mit dem Würdigungspreis des Landes Niederösterreich in der Kategorie Bildende Kunst ausgezeichnet. Ab Samstag, 3. Dezember, werden seine Werke in der Landesgalerie Niederösterreich in Krems gezeigt.

Reinhold wurde 1953 in Wien geboren, von 1974 bis 1978 studierte er an der Universität für angewandte Kunst Wien bei Herbert Tasquil. Seine Werke sind von einer unverwechselbaren künstlerischen Handschrift geprägt. So verteilt Reinhold in komplexen, minutiös arrangierten Schüttvorgängen selbst gemischte Farben auf der Leinwand.

„Zwischen Planung und Intuition entstehen fein übereinandergelegte Malschichten, mit dichten Partien, aber auch Leerstellen mit transparenten Farbflächen, dünne Rinnspuren, mit kräftig leuchtendem, aber auch diskret zartem Kolorit. Im vollendeten statischen Bild ist der dynamische Entstehungsprozess eingeschrieben, für die Betrachter:innen ist dieser in seiner zeitlichen wie räumlichen Dimension nachvollziehbar“, heißt es in der Ankündigung der Ausstellung.