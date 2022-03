"Rotzbub": Neuer Deix-Film lockte nach Krems

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Anlässlich der Niederösterreich-Premiere von „Rotzbub – Der Deix-Film“ wurde in der Vorwoche im von Deix mitbegründeten Karikaturmuseum Krems im Beisein von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner zu einem Empfang geladen.

Anwesend waren die Produzenten Josef Aichholzer und Ernst Geyer sowie Marietta Deix, die Witwe von Manfred Deix. Zum Event kamen auch Markus Freistätter, Erwin Steinhauer, Susi Stach und Karl Fischer. Sie verleihen den Figuren im Film ihre Stimmen. Ebenso wohnten der Karikaturist Bernd Ertl und der Illustrator Cesare Asaro, die beim Film mitwirkten, der Veranstaltung bei.

Bekannte Gäste

Weitere Gäste waren etwa Altlandeshauptmann Erwin Pröll, Bundesrätin Doris Berger-Grabner, Hermann Dikowitsch, Leiter der Abteilung Kunst und Kultur der niederösterreichischen Landesverwaltung, Julia Flunger-Schulz, Geschäftsführerin der Kunstmeile Krems, Marlene Ropac, ehemalige Geschäftsführerin der Akademie des Österreichischen Films und Christian Freibauer, Vorstandsdirektor der Niederösterreichischen Versicherung.