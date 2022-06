Rotary Club spendet 10.000 Euro an die Caritas

Der Krieg in der Ukraine hat dramatische Folgen: Millionen Menschen sind auf der Flucht, hunderttausende Wohnungen und Häuser wurden zerstört, vielen haben all ihr Hab und Gut verloren. Die Caritas hilft nicht nur in der Ukraine selbst, sondern auch in den Nachbarländern, die Geflüchtete aufgenommen haben und in Österreich.

Das bestehende Hilfsangebot wurde nun um ein weiteres Projekt erweitert. Ehrenamtliche unterstützen als Integrationspatinnen und Integrationspaten geflüchtete Menschen aus der Ukraine bei deren Herausforderungen in den verschiedenen Lebensbereichen. Die Ehrenamtlichen erhalten hierfür eine spezielle Schulung der Caritas.

"Integrationspat*innen sind für die geflüchteten Menschen da, indem sie ihnen zuhören, Informationen vermitteln und verschiedene Formen der Begleitung anbieten. Sie unterstützen Betroffene beim Lernen, begleiten zu Arzt- oder Amtsterminen oder unternehmen gemeinsame Freizeitaktivitäten“, erklärt Caritas-Generalsekretär Christoph Riedl den Aufgabenbereich der Patinnen und Paten.

Spenden willkommen

Das Land Niederösterreich fördert dieses Projekt. Die Caritas der Diözese St. Pölten ist auf Spenden angewiesen, damit das Projekt in vollem Umfang angeboten und durchgeführt werden kann. "Es ist uns als Caritas der Diözese St. Pölten sehr wichtig, nicht nur in der akuten ersten Versorgung von Geflüchteten einen Beitrag zu leisten, sondern diese auch auf ihrem Weg der Integration in Österreich zu begleiten“, erklärt Caritas-Direktor Hannes Ziselsberger.

"Ich danke dem Rotary Club Krems-Wachau für diese großzügige Spende, die einen wichtigen Beitrag zum Fortbestand des Projekts leistet“, ergänzt Ziselsberger.

"In Zeiten, geprägt von ständiger Veränderung, Krisen und kriegerischen Auseinandersetzungen ist es uns wichtig, Menschen – unabhängig ihrer Staatsangehörigkeit und ethnischer Herkunft - bei der Bewältigung der damit verbundenen persönlichen Herausforderung zu unterstützen. Die brandgefährliche Situation in der Ukraine zeigt uns, dass Demokratie und vor allem Frieden keine Selbstverständlichkeit sind. Abertausende Menschen müssen aktuell ihre Heimat, die Ukraine, verlassen, um zu überleben und sind gezwungen, Familienangehörige im Kriegsgebiet zurückzulassen. Sie sind schwer traumatisiert und benötigen rasche und vor allem mitmenschliche Hilfe. Friedenssicherung und Konfliktprävention - das war und ist eines der wichtigsten Ziele von Rotary. Daher unterstützt der Rotary Club Krems-Wachau das Projekt "Caritas Integrationspat*innen“, um die Flüchtlinge professionell und vor allem menschlich auf ihrem schweren Weg der Integration in einem für sie fremden Land zu begleiten.“, so Christian Hager, Präsident des Rotary Club Krems-Wachau.

