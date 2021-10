Rot-Kreuz Bezirksstelle Krems: 10 Millionen Euro-Neubau eröffnet

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Die Pandemie hat viele gesellschaftliche Bereiche, von der Politik, über die Wirtschaft, aber vor allem die Gesundheitsversorgung vor große Herausforderungen gestellt.

"Das Rote Kreuz hat sich dabei gemeinsam mit dem Samariterbund, den Freiwilligen Feuerwehren, dem Bundesheer und der Polizei als unverzichtbare Säule der Sicherheitsfamilie Niederösterreich erwiesen", betonte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) im Rahmen der Eröffnung der Rot-Kreuz Bezirksstelle Krems am Freitag.

"Das Rote Kreuz ist immer da, wenn Hilfe und Unterstützung notwendig sind, es war und ist ein verlässlicher Partner bei der Bewältigung der Pandemie, bei der Niederösterreich durch seine Impfzentren, sein Anmeldesystem etc. Vorbild in ganz Europa ist.“

Eröffnung ein Jahr nach Inbetriebnahme

Für vorbildhafte Gesundheitsversorgung brauche es aber auch die optimale Infrastruktur. Dass diese seit der Inbetriebnahme der neuen Bezirksstelle vor bereits über einem Jahr am Kremser Mitterweg gegeben ist, davon konnten sich Ehrengäste selbst ein Bild machen.