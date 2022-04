Raiffeisen-Jugendsymposium: „Deine Passion findest du nicht auf der Couch“

Kovar hatte vor vier Jahren die erste Green Marketing-Agentur Österreichs namens „sgreening“ gegründet und war 2020 vom Wirtschaftsmagazin Forbes unter die Top 30 Unternehmer unter 30 Jahren gelistet worden. Nachhaltigkeit ist das zentrale Anliegen ihres Unternehmens, weshalb sie sich auch in ihrem Vortrag diesem Thema widmete. Dabei gehe es nicht nur um CO 2 -Reduktion. Sondern: „Heute so zu wirtschaften, dass die Generationen danach auch noch so leben können, wie wir es aktuell tun“, sagte Kovar. Dabei spielen soziale Aspekte genauso ein Rolle wie ökologische und wirtschaftliche.

"Einfach machen, was soll schon passieren"

Nur Unternehmen, die es mit der Nachhaltigkeit wirklich ernst meinen und sie in ihrem Kerngeschäft verankert haben, werden als Kunden bei „sgreening“ angenommen. „Wer sich nur grün anpinseln will, ist bei uns an der falschen Adresse“, meinte die 27-Jährige. Ihr Tipp an alle, die richtig durchstarten möchten? „Einfach machen, was soll schon passieren.“