Radfahrer als kritische Masse durch die Stadt

Am 9. Oktober luden Fridays For Future Krems und die Kremser Radlobby gemeinsam zur zweiten Kremser Radparade. Bereits im Juni wurde ein Zeichen für klimaschonende Mobilität gesetzt und genau dieses Zeichen konnte nun erfreulicherweise verstärkt werden. Rund 60 Radfahrerinnen und Radfahrer bewegten sich zusammen auf einer zirka zehn Kilometer langen Route durch die Stadt Krems. Die Teilnehmerzahl konnte im Gegensatz zur ersten Radparade im Juni verdoppelt werden.

Den Mitwirkenden gelang es durch ihre breite Aufstellung den Straßenraum für kurze Zeit einzunehmen. Es waren sowohl Rennräder, Lastenräder, Kinderfahrräder als auch Tandems vertreten. "Österreichweit und auch in Krems brauchen wir dringend eine Mobilitätswende. Da der motorisierte Individualverkehr seit Jahrzehnten deutlich stärker unterstützt wird als alternative Mobilität, sind die Emissionen im Verkehrssektor seit den 1990ern dramatisch gestiegen", sagt Marlene Nutz, Sprecherin von Fridays For Future Krems (FFF).