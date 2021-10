Kunsthalle Krems: Internationaler Austausch seit 20 Jahren

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

In Niederösterreich besteht seit 20 Jahren ein Programm für internationalen Kulturaustausch. Durch das Stipendium Artist in Residence, kurz AIR, haben Künstlerinnen und Künstler die Möglichkeit, einige Zeit in Krems zu verbringen. Bisher nahmen rund 900 Personen das Angebot an. Im Gegenzug wurde etwa 200 niederösterreichischen Künstlerinnen und Künstlern ebenfalls ein Auslandsstipendium ermöglicht.

"Es ist höchst erfreulich, dass sich AIR in zwei Jahrzehnten zu einem international bedeutenden Player im Künstler*innen-Austausch entwickelt hat. Wir wollen, dass AIR auch in Zukunft eine wichtige Anlaufstelle für ambitionierte Architekt*innen, bildenden Künstler*innen, Musiker*innen und Schriftsteller*innen bleibt", sagt Florian Steininger, Leiter von AIR.

Bei der Jubiläumsfeier am vergangenen Freitag ging es ebenfalls international zu. Der ehemalige Direktor der Akademie Schloss Solitude in Stuttgart Jean-Baptiste Joly diskutierte unter anderem mit Egija Inzule von der Nida Art Colony in Litauen und Vertretern von AIR über die Geschichte und Entwicklung des Programmes.