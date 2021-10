FF Krems im Einsatz bei Wohnungsbrand in Innenstadt

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Zu einem Wohnungsbrand ist es am Montagnachmittag in der Kremser Altstadt gekommen. Das Feuer war im Bereich der Küche ausgebrochen und breitete sich auf mehrere Schränke aus. Die Wohnung ist unbewohnbar. Die Freiwillige Feuerwehr Krems war mit sieben Fahrzeugen und 35 Helfern im Einsatz.