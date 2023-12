Prozess in Krems: 33-Jähriger soll sich an Minderjährigen vergangen haben

Weil er sieben Minderjährige missbraucht haben soll, ist ein Mann am Freitag in Krems vor Gericht gestanden. Dem 33-jährigen Mitglied einer Kirchengemeinschaft im Waldviertel waren die Kinder bzw. Jugendlichen von den Eltern zur Aufsicht anvertraut worden. Im Rahmen von Übernachtungen dürfte es beim Beschuldigten zu Hause zu sexuellen Übergriffen gekommen sein. Der gebürtige Rumäne bekannte sich schuldig.

Der verheiratete Vater von vier Kindern war laut Staatsanwältin Mitglied einer Glaubensgemeinschaft, in deren Rahmen sich viele von Rumänien nach Österreich gekommene Familien regelmäßig treffen. Immer wieder habe der 33-Jährige Unterstützung in organisatorischen Dingen geleistet und sich so bei den weiteren Gemeinschaftsmitgliedern "ein solides Vertrauensverhältnis" erarbeitet.

