Prozess: Waldviertler Bankberater soll demente Kundin betrogen haben

Spekulationen

Am ersten Verhandlungstag wurden vor allem die Termine, an denen Sparbücher der betroffenen Bankkundin aufgelöst, auf ihre Schwester geschrieben oder neu eröffnet wurden, unter die Lupe genommen. Der Angeklagte bekannte sich „nicht schuldig“. Erinnern konnte er sich an den Inhalt der Treffen kaum, antwortete dennoch ausschweifend und mutmaßte viel. Immer wieder bat die Richterin den Angeklagten, nicht zu spekulieren, sondern nur zu erzählen, an was er sich erinnern könne. Das Auflösen von Sparbüchern erklärte der 44-Jährige damit, dass seine Kundin Teile ihres Vermögens wegen der Einlagensicherung woanders hinbringen habe wollen.

Der Angeklagte ist mittlerweile nicht mehr bei der Bank beschäftigt und wegen Long Covid im Krankenstand. Sein Verteidiger erklärt damit auch Schwierigkeiten bei der Konzentration. Die große Unbekannte sei der Plan seiner Kundin. Man wisse nicht wirklich, was sie mit den Barbehebungen gemacht habe. Es gäbe sonst nur Indizien. Dass bei dem ehemaligen Bankberater so viel Geld gefunden worden sei, erklärte man damit, dass er immer wieder Gold verkauft habe. Es gäbe Beweise, dass er bereits als Jugendlicher welches besessen habe.

Am Dienstag, 28.11. werden weitere Zeugen einvernommen, unter anderem die Schwester des Opfers.