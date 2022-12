Promis verzierten in Krems Lebkuchen für den guten Zweck

500 Euro gesammelt

Mit der Lebkuchenwerkstatt konnten 500 Euro gesammelt werden, die jetzt gänzlich an "Hilfe im eigenen Land" gespendet werden. Auch die Präsidentin des Vereins, Sissi Pröll, war vor Ort.

Sie erklärte, warum diese Spendenaktionen für sie so wichtig sind: "Das Leben kann sich von einer auf die andere Sekunde völlig verändern und dann ist sie da: die Lebenskatastrophe“. Und in so einem Fall will "Hilfe im eigenen Land" den Menschen unter die Arme greifen.

