Prominenter Gast im "Schnitzel Drive In": Silvia Schneider kehrte ein

Zwischen Fernsehdrehs in Linz und Interview-Terminen in Wien legte die Moderatorin Silvia Schneider am Mittwoch einen Halt im Schnitzel Drive-in in Krems ein, um sich mit einem Burger zu stärken. "Ich kannte das Lokal bisher nicht", gab die 38-Jährige zu. "Nicht nur der Standort an diesem wichtigen Knotenpunkt ist toll, sondern vor allem auch die Innenausstattung im Stil der 50er-Jahre."

Bis vergangenen Freitag war Schneider noch Teil der ORF-Tanzshow „Dancing Stars, wo sie sich bis ins Finale tanzte. Trotz stetig guter Leistungen musste sie sich aus diesem dann als Staffel-Dritte verabschieden. "Ich würde mir wünschen, dass das Tanzen noch länger ein Teil meines Lebens bleibt", sagte die Moderatorin. Die Tanzschuhe möchte sie deshalb nicht an den Nagel hängen.