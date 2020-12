Dancing-Stars-Siegerin Michi Kirchgasser: „Tanzen tut der Seele gut“

Sie hat es geschafft, nach drei anstrengenden Monaten holte sich Ex-Ski-Queen Michi Kirchgasser den Dancing-Stars-Stern. Von der absoluten Nichttänzerin avancierte sie, um es in den Worten von Juror Balázs Ekker zu sagen, zur Prinzessin. Fern von der Heimat, die sie schon auch immer wieder schmerzlich vermisste, ließ sie sich vom „ukrainischen Schleifpapier“ Vadim Garbuzov zur Profitänzerin formen.

Und jetzt kann sie sogar im wahrsten Sinne des Wortes den Gürtel zwei Löcher enger schnallen. Kirchgasser hat sich zu lieben gelernt, ihre Weiblichkeit neu entdeckt, wie sie erzählt. „Ich glaube, dass jede Frau, die in den Spiegel schaut, etwas findet, das ihr nicht gefällt. Und wahrscheinlich nicht nur eine Sache, sondern viele Dinge, die andere wahrscheinlich überhaupt nicht so sehen. Ich hab meinen Körper schon immer geliebt und vor allem war ich stolz darauf, weil er mich bei Stürzen geschützt hat und sehr viel Leistung gebracht hat“, so die ehemalige Skifahrerin.

„Aber am Anfang sich in diesen Trainingssälen von Spiegeln umrandet zu bewegen, das ist jetzt nicht unbedingt das Einfachste. Aber wenn man sich daran gewöhnt, formt sich der Körper nach ein paar Wochen ein bissl um. Dann gefällt man sich halt selber auch mehr. Da sind schon auch Vorteile dabei“, meint sie.

Die beiden über Motivation, Harmonie und Eifersucht: