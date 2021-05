Projekt bringt mehr Lebensraum für Tiere in der Wachau

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Sehr lange wurde das Renaturierungsprojekt „LIFE+ Auenwildnis Wachau“ von der Wasserstraßenbetriebsgesellschaft Viadonau vorbereitet und umgesetzt. In Rührsdorf bzw. Rossatz wurde ein Nebenarm der Donau wiederhergestellt.

Dieser 1,6 Kilometer lange Abschnitt wird nun ganzjährig durchströmt. Von der Pritzenau kommend und gegenüber von Dürnstein in die Donau mündend wird der

Schopper nun durch eine 100 Meter breite Mulde vom Hauptstrom gespeist. Um auch aus dem alten Nebenarm wieder mehr Wasser in das Augebiet zu führen, wurde im Rahmen der Bauarbeiten die Rührsdorfer Brücke erweitert.