Polizei Krems schnappte Bande nach Einbrüchen in Selbstbedienungsläden

Die Polizeiinspektion Krems konnte eine siebenköpfige Tätergruppe ausforschen, die für fünf Ladendiebstähle und zwei Einbrüche in Selbstbedienungsläden verantwortlich sein soll.

Bei den Ladendiebstählen wurden vor allem teure alkoholische Getränke gestohlen, Bargeld und Lebensmittel ließ man bei den Einbrüchen mitgehen. Insgesamt wurde ein Schaden von 1.850 Euro verursacht.

Tatorte über Niederösterreich verteilt

Die Straftaten fanden zwischen 21. Oktober und 6. Dezember statt. Die Tatorte lagen in Krems, Viehofen, Pöchlarn, Korneuburg, Kollersdorf und Neustift.



Am vergangenen Freitag konnten die beiden Hauptbeschuldigten schließlich festgenommen werden. Die beiden rumänischen Staatsbürger sind 22 und 34 Jahre alt. Sie waren geständig und wurden in die Justizanstalt Krems eingeliefert.

Die fünf weiteren Beschuldigten wurden angezeigt. Sie kommen ebenfalls aus Rumänien und sind zwischen 19 und 47 Jahren alt.

