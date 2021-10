Pkw krachte auf Holz-Anhänger und überschlug sich mehrmals

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Am Wochenende ist ein Fahrzeug auf der B37a aus bisher nicht geklärter Ursache gegen einen mit Holz beladenen Anhänger gestoßen. Durch den Aufprall wurde das Auto von der Fahrbahn geschleudert. Nach mehreren Überschlägen blieb das Fahrzeug im Graben auf den Rädern stehen.

Der Lenker des Pkw war zwar leicht verletzt, konnte aber das Fahrzeug selbständig verlassen. Das zweite Fahrzeug kam auf der zweiten Spur entgegen der Fahrtrichtung zu stehen.

Erste Hilfe

Zwei Ersthelferinnen konnten die verletzten Fahrzeuglenker versorgen, bis die Feuerwehr kam. Die sicherte die Unfallstelle ab. Die Autobahnpolizei nahm den Unfall auf und sicherte ebenfalls die Unfallstelle ab.