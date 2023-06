Parken in der Kremser Innenstadt: Das gilt ab 1. Juli

Rund 190 Stellplätze kommen in der blauen gebührenpflichtigen Kurzparkzone dazu, um die Kremser Innenstadt zu stärken.

Um einen weiteren Schritt für die Belebung der Innenstadt umzusetzen, werden auch kleinräumige, gebührenfreie Kurzparkzonen für kurzzeitige Erledigungen (30 Minuten) installiert.

Kritik von ÖVP an Änderungen in Stein

Neu ist auch ab 1. Juli eine Gebührenpflicht fürs Parken in Stein. Das soll den Parkdruck reduzieren und das Parksystem mit der "Blauen Zone Altstadt" vereinheitlichen.

Die ÖVP kritisierte bereits im Vorfeld vor allem die gebührenpflichtige blaue Zone in Stein. Denn in Stein/Förthof würden Angestellte ebenso ein Parkpickerl lösen können, wie die Steiner Bevölkerung, heißt es in der Kritik.