Neue Parkordnung ab 1. Juli für Krems und Stein beschlossen

Ab dem 1. Juli wird es in Krems und Stein eine neue Parkordnung geben. Außerdem soll es eine Ausweitung und Vereinheitlichung des Parksystems geben. Bewohnerparkkarten in der Blauen und Grünen Zone sind den Bewohnerinnen und Bewohnern mit Hauptwohnsitz vorbehalten. Für Erwerbstätige in Stein/ Förthof sind weiterhin Dauerparkkarten erhältlich. Zusätzlich werden Dauerparkkarten für Erwerbstätige aus der Altstadt und der Grünen Zone jeweils für die Grüne Zone eingeführt.

„Sowohl die Parkgebühren für Bewohner:innen mit Hauptwohnsitz in der jeweiligen Zone, als auch die Kosten des Anrufsammeltaxis werden in Krems trotz teilweise stark steigenden Kosten nicht erhöht. Zusätzlich arbeiten wir auch als Ergänzung zur neuen Parkabgabenordnung an einem kundenfreundlichen und nachhaltigen Parkdeckkonzept für Krems", so Stadtrat Peter Molnar (SPÖ), der für Mobilität und Umwelt zuständig ist.