NÖ: Secondhand-Laden der Caritas feiert 25-jähriges Jubiläum

Jährlich werden im „carla“ in Krems rund 300 Tonnen an Sachspenden entgegengenommen, sortiert und an in Armut lebende Familien wiederverkauft. Waren im Wert von 110.000 Euro wurden etwa 2019 weitergegeben. Damit ist der Laden das größte Secondhand-Geschäft der Caritas in Niederösterreich. Zum 25-jährigen Bestehen wurde er nun ausgebaut.