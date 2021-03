Bekifft mit Auto auf dem Jakobsweg steckengeblieben

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Dass er mit seinem Auto auf dem Jakobsweg in einem Waldstück in Schönbühel-Aggsbach (Bezirk Melk) steckengeblieben war, hat am Sonntag einen 23-Jährigen den Führerschein gekostet. Bei dem jungen Mann aus dem Bezirk Krems wurde eine Beeinträchtigung durch Suchtmittel festgestellt, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich. Beamte der Inspektion Melk waren zuvor über eine Fahrzeugbergung bei der Pielachmündung im Nahbereich der B33 informiert worden.