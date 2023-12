Stadt Krems ehrt Gründungsmitglieder sozialer Vereine

Felicitas Maurer ist Gründerin und Obfrau der Selbsthilfegruppe „Vergiss mein nicht“, die nun ihr 10-jähriges Jubiläum feiert. Die Selbsthilfegruppe für An- und Zugehörige von Alzheimer- und Demenzerkrankten ist seit heuer auch im Behindertenbeirat der Stadt Krems vertreten. Leider ist Demenz in der Gesellschaft nach wie vor ein Tabuthema. Oft suchen Menschen, die davon betroffen sind, erst spät nach Unterstützung und Hilfe. Die Selbsthilfegruppe organisiert in der Pfarre St. Veit monatliche Treffen, wo der Austausch im Vordergrund steht, begleitet von wertvollen Informationen durch Experten. Für ihr Engagement erhielt Maurer den „Kremser Pfennig“.