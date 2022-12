Neues Programm für Festival "Literatur und Wein" veröffentlicht

Das Internationale Kulturenfestival Literatur & Wein lädt unter dem Motto "Identität. Zugehörigkeit. Verortung." internationale wie heimische renommierte Lesegäste ins Stift Göttweig, in die Artothek Niederösterreich und ins Literaturhaus NÖ.

Die Eröffnung des Festivals 2023 bestreitet der in der chinesischen Provinz Sichuan in prekären Verhältnissen geborene und 2012 mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels ausgezeichnete Schriftsteller Liao Yiwu. Im Gespräch mit Stefan Gmünder wird u.a. darauf Bezug genommen, wie ein widerständiger Mensch sich in einem brutal agierenden Regime verortet, wie und wo ist „Zugehörigkeit“, sobald man in einer Gefängniszelle landet?