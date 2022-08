Neos wollen Öffnung der Sportanlagen für jene ohne Vereinszugehörigkeit

Der Wahlkampf der NIK (Neos in Krems) wurde um eine weitere Facette reicher: Eine neue Forderung der Partei betrifft die bestehenden Sportanlagen der Stadt. Diese sollen laut Spitzenkandidat Dominic Heinz ausgebaut, erneuert oder erweitert werden. So soll Breitensport auch ohne Vereinsmitgliedschaft ermöglich werden. „Krems hat zwar in der warmen Jahreszeit viel zu bieten. Aber was machen Kinder im Winter oder bei Schlechtwetter? Hier wollen wir ganzjährig mehr Möglichkeiten schaffen. Und ganz generell muss Breitensport natürlich auch außerhalb einer Vereinszugehörigkeit möglich sein“, sagt Heinz.