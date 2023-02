Nachhaltigkeitsprojekt der Wachaubahn liefert erste Ergebnisse

Mit der richtigen Pflege und Gestaltung wollen die niederösterreichischen Bahnen an bisher ungenützten Bahndämmen wertvollen Lebensraum für Wildbienen und Pflanzen schaffen, die einen wichtigen Stellenwert in unserem Ökosystem einnehmen. Das Pilotprojekt in der Wachau läuft noch bis Herbst 2023. Gemeinsam mit den Projektpartnern „Natur im Garten“ und „V.I.N.C.A – Institut für Naturschutzforschung und Ökologie“ wollen die Niederösterreich Bahnen so die Artenvielfalt aktiv fördern.

Die Wachaubahn ist in der Saison 2023 von 18. März bis 1. November für ihre Gäste unterwegs: Von 18. März bis 29. Mai jeweils an Samstagen, Sonn- und Feiertagen, ab 30. Mai täglich.

