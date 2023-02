Kremser Gemeinderätin ist neue Kulturbeauftragte

Die Kremserin Kreuzhuber ist in Brüssel geboren. Sie arbeitet seit rund 34 Jahren in unterschiedlichen Funktionen im internationalen Kunsthandel. Ihr Wissen erlangte sie im Geschichte- und Marketing-Studium und durch ihre beruflichen Tätigkeiten in renommierten österreichischen Auktionshäusern. Seit 2000 ist sie selbständige Kunstmanagerin und Unternehmensberaterin. Davon führte sie zehn Jahre eine eigene Galerie in Wien. Seit 2008 arbeitet sie zudem für die österreichische Kunstdependance der Sammlung Würth, den Art Room Würth Austria.

Bürgermeisters Reinhard Resch sieht die Zusammenarbeit mit der Kunstexpertin und Gemeinderätin als Bereicherung für die Stadt. "Ihre Vorhaben sind vielversprechend“, so Resch bei der offiziellen Übergabe des Dekrets zur Kulturbeauftragten im Kulturamt. Elisabeth Kreuzhuber nennt unter anderem die Jugendkulturarbeit als Bereich der gefördert und weiterentwickelt werden soll.

