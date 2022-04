Kulturplan 2030: Stadt Krems mit ehrgeizigen Zielen für die Kunst

Kulturell passiert sehr viel in der Stadt Krems an der Donau. Müsse man da denn überhaupt noch was tun? Das fragte Kulturamtsleiter Gregor Kremser etwas herausfordernd und mit einem Augenzwinkern bei der Präsentation des KremserKulturplan2030 in der Dominikanerkirche.

Ein ganz klares "Ja" kam natürlich von Kultur-Bereichsleiterin Doris Denk. Es stimme natürlich wie vielfältig die Kultur an unterschiedlichsten Orten in der Stadt ist. Aber nun habe man sich gemeinsam mit vielen Interessierten auf den Weg gemacht, ein kulturelles Zukunftsbild für Krems zu entwerfen. "Dieser Plan garantiert uns, dass wir Freiraum für Kultur schaffen. Kultur stärkt die Gemeinschaft, schafft Lebensqualität und ist Voraussetzung für eine demokratische, offene Gesell­schaft.“