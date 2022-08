Nachbarschaftsstreit: Freispruch trotz Beschimpfung vor laufender Kamera

Wüste Beschimpfungen wie „Di moch ma heit fertig“, „An Schnee schmeiß i dir nu am Schädl“, „Du wirst di in nächster Zeit wundern“, „I werd eich nu fertig mochn“ oder auch „Du ghearst gmaht, owa woaunders“ warf L. seinem Nachbarn G. im Februar an den Kopf.

Jahrelanger Streit

Und das vor laufender Kamera, da ein Team der ORF-Sendung „Am Schauplatz Gericht“ den Streitenden in Bad Großpertholz (Bezirk Gmünd) gerade einen Besuch abstattete. Denn diese Auseinandersetzung ist nur eine Episode im jahrelangen Nachbarschaftsstreit der Waldviertler.

Der Innenhof ihrer beiden Häuser, der durch die Grundgrenze getrennt wird, war immer wieder zum Schauplatz für Streitigkeiten geworden. L. (70) hatt dort erst im Vorjahr mit seinem Auto auf G. (58) zugeschoben, der sich nur mit einem Sprung retten konnte. Deshalb wurde der mittlerweile 25 Mal Vorbestrafte dann wegen Nötigung zu einer teilbedingten Haftstrafe verurteilt.