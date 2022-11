Mutmaßlicher Parfumdieb in Krems festgenommen

Eine Mitarbeiterin eines Drogeriemarktes in Krems erstattete am Montag gegen 14.30 Uhr Anzeige bei der Polizeiinspektion Krems. Sie gab an, dass ein Mann versuchte, zwei Parfums zu stehlen.

Der 42-jährige russische Staatsbürger wurde wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls vorläufig festgenommen.