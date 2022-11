„Galgenhumor“: Ex-Lokalpolitiker der Grünen teilte Hitler-Bilder

„Ich verabscheue den Holocaust und sehe ihn als größtes Menschenverbrechen überhaupt an“, erklärte der Mann am Mittwoch vor dem Landesgericht Krems. Doch dieser „Galgenhumor“ hätte ihn von seinen psychischen Problemen abgelenkt: „Daran zu denken, dass es Menschen x-Mal schlechter als einem selbst ging, kann in so einer Situation auch leichte Abhilfe schaffen.“

Nicht rechtskräftig

Die Geschworenen am Landesgericht Krems schenkten dieser Erklärung Glauben. Der Angeklagte wurde daraufhin gänzlich freigesprochen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Alle Nachrichten aus Krems und der Wachau jeden Freitag im Postfach mit dem KURIER Krems-Newsletter: