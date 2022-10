Mountainbike in Langenlois gestohlen: Polizei sucht Besitzer

Am vergangenen Samstag, dem 8. Oktober, beobachteten Passanten, wie ein Mann gegen 12.30 Uhr am Bahnhof Langenlois (Bezirk Krems-Land) an einem abgestellten Fahrrad hantierte. Sie verständigten daraufhin die Polizei, die den 27-Jährigen noch am Gelände des Bahnhofs anhielt.

Mountainbike und Fahrradschloss gefunden

Die Beamten der Polizeiinspektion Langenlois fanden nicht nur ein Mountainbike, sondern auch ein aufgebrochenes Schloss sowie einen Fahrradsattel bei dem Mann aus dem Bezirk Amstetten vor.